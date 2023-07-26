Байден по ошибке заявил, что в США из-за пандемии коронавируса умерли "более 100 человек"

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Президент США Джо Байден, выступая в Белом доме с заявлением о расширении доступа к услугам по поддержке ментального здоровья, ошибся и сказал, что в США из-за пандемии коронавируса суммарно умерли более 100 человек. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы по-прежнему ощущаем глубочайшее чувство потери из-за пандемии. Как я отметил, у нас умерли более 100 человек. Это 100 пустующих стульев вокруг кухонного стола", – заявил американский президент.

При этом, согласно стенограмме, которую впоследствии опубликовала пресс-служба Белого дома, Байден должен был сказать про миллион человек, погибших в США от коронавируса.

Во время данного выступления, американский президент также коснулся темы борьбы с раком. Он заявил, что США "покончили с раком, каким мы его знаем".

Однако, согласно заготовленному тексту речи, американский лидер должен был произнести "Мы можем покончить с раком в том виде, в каком мы его знаем".

Байден неоднократно оговаривается на публике. Так, выступая на саммите НАТО в Вильнюсе, Байден заявил, что Россия может закончить конфликт, как только перестанет атаковать российские территории.



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