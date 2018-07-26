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В мире

26 июля, 08:37

Трамп рассказал о существующей между США и ЕС любви

за рубежом политика

Фото: ТАСС/Zuma/Jaap Arriens

Дональд Трамп подвел итоги переговоров с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером словами, что США и Евросоюз "любят друг друга". Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Великолепно вернуться в нужное русло с Евросоюзом. Это был большой день для свободной и честной торговли", – заявил американский лидер.

Трамп также объявил о "новой фазе" в отношениях с ЕС. Он рассказал, что стороны договорились не вводить новые пошлины, пока идут переговоры о торговле, а также об установлении нулевых пошлин, субсидий и нетарифных барьеров на промышленную продукцию, не связанную с автомобилестроением.

Юнкер, в свою очередь, после переговоров рассказал, что США и ЕС договорились "дать переоценку" пошлинам на сталь и алюминий.

Ранее Трамп выступал за введение заградительных барьеров для иностранных товаров, считая, что это поможет американским производителям. Президент вводит пошлины против традиционных партнеров США, Китая и России.

Предложение Дональда Трампа о взаимном отказе от "всех пошлин, барьеров и субсидий" для "справедливой торговли" между США и Евросоюзом оценил председатель Международного института глобальных аналитических исследований Тиберио Грациани. Эксперт назвал заявление Трампа "логичным" в контексте двусторонних переговоров с ЕС. Кроме того, Грациани отметил провокативный характер недавнего твита американского лидера.

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