Турция наращивает поставки оружия сирийской оппозиции

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Турция наращивает поставки вооружения для сирийской оппозиции, выступающей против поддерживаемой РФ армии Сирии, сообщает ТАСС.

Анкара приняла такое решение после неудачных попыток убедить Россию остановить эскалацию напряженности в регионе. Наступление сирийской армии провоцирует приток беженцев в Турцию, говорят оппозиционеры.

Турецкие власти поставили в Сирию десятки бронированных машин, РСЗО "Град", противотанковые управляемые ракеты и противотанковые ракетные комплексы.

Все это вооружение помогло формированиям оппозиции вновь захватить город Кафр-Набуда, который ранее освободили правительственные войска.

Как пишет Reuters, Турция тем самым дает понять, что готова сохранить свое влияние на северо-западе Сирии путем усиления своего военного контингента на базах, созданных в рамках соглашения о деэскалации.