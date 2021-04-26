Глава МИД ФРГ предостерег от курса конфронтации с Россией

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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин не заинтересован в конфронтации с Москвой.

"Не в наших интересах присоединяться к этой конфронтационной шумихе. Мы стремимся к диалогу и добрососедским отношениям с Россией", – сказал он в эфире Tagesschau.

Вместе с тем он отметил, что новые санкции Евросоюза вряд ли будут полезны, но прежние останутся в силе до тех пор, пока "не будет найдено решение по Крыму и востоку Украины".

Глава МИД признал, что отношения между Западом и Россией сейчас "очень плохие". Однако он подчеркнул, что никто не может быть заинтересован в серьезном конфликте.

Глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии (ЕНП) – Манфред Вебер ранее призвал ужесточить санкции против РФ при эскалации ситуации в Донбассе.