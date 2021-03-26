Специалисты метеослужбы назвали возможные причины свечения в небе над Сиэтлом

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Падающие обломки второй ступени ракеты SpaceX могли быть возможной причиной таинственного свечения, озарившего 25 марта небо над городами на западе США, рассказали в национальной метеорологической службе Сиэтла.

В соцсетях ранее распространились кадры, на которых был запечатлен каскад огней, напоминающий метеоритный поток.

На странное явление обратила внимание метеослужба Сиэтла. Там уточнили, что подтвержденными данными пока не располагают.

"Вот та неофициальная информация, которая у нас пока есть. Яркие объекты в небе, о которых сообщали многие, были обломками второй ступени ракеты Falcon 9, которые не сгорели на сходе с орбиты", – приводит сообщение представителей метеослужбы РИА Новости.

Специалисты организации успокоили пользователей соцсетей, сообщив, что падения объектов в регионе не ожидается.

Ранее компания SpaceX опубликовала видеоподборку с лучшими моментами тест-запуска Starship. Испытания уже третий раз заканчиваются взрывом.