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В мире

16:18

В двух городах Казахстана ограничат выход граждан из домов из-за COVID-19

за рубежом безопасность

Фото: AP Photo/Vladimir Tretyakov

Власти Казахстана объявили, что выход граждан из жилых домов в Нур-Султане и Алма-Ате будет ограничен в связи с усилением карантина на фоне распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

С 00:00 часов 28 марта (по казахстанскому времени) в стране вводятся новые карантинные меры.

"Ограничение выхода граждан из домов, за исключением приобретения продуктов, лекарств и выхода на работу; закрытие мест массового скопления населения (парки, скверы, пешеходные улицы, набережная, игровые площадки и другие)", – указано в пресс-службе премьер-министра республики.

Ранее в качестве меры по защите граждан президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился отменить военный парад, приуроченный к 75-летнему юбилею со дня Победы в Великой Отечественной войне.

Официальное количество зараженных коронавирусом в Казахстане – 109 человек. Это данные Минздрава республики на 26 марта. По последним данным ВОЗ, в мире заражено уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончалось.

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