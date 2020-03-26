Число заразившихся COVID-19 в Швейцарии превысило 10 тысяч

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Число заразившихся новым коронавирусом в Швейцарии возросло до 10 714, сообщает RT.

В Федеральном управлении здравоохранения страны уточнили, что из-за COVID-19 умер уже 161 человек.

11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Европа стала центром пандемии COVID-19. Число сообщений о заболевании превышает пиковые данные Китая. Первыми пациентами стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года.

По последним данным ВОЗ, в мире заражено коронавирусом уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончалось. В России число инфицированных составляет 840 человек. Мэр Москвы заявил, что в столице пик еще не пройден.

В СМИ регулярно поступают сообщения о заражении коронавирусом известных людей. Так, недавно стало известно, что инфекцию подхватил знаменитый оперный певец Пласидо Доминго. Американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон также заразились. Коронавирус поразил и итальянского футболиста "Ювентуса" Даниэле Ругани.