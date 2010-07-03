Йель и Стэнфорд проверят после скандала с элитными вузами США

Фото: ru.wikipedia.org

Элитные американские вузы, в том числе Йель, Стэнфорд и Джорджтаунский университет, попали под расследование Минобразования США после громкого коррупционного скандала. Об этом сообщает "Газета.ру".

Федеральные чиновники планируют проверить восемь университетов в связи с делом о взятках в обмен на поступление абитуриентов. По этому делу уже предъявили ряд уголовных обвинений. По данным Politico, Минобразования США хочет выяснить, нарушали ли вузы правила и нормы федерального законодательства о финансовой помощи студентам.

О проверках уже известили руководство Йельского, Стэнфордского и Джорджтаунского университетов, а также университетов Уэйк-Форест и Сан-Диего, Техасского университета в Остине, Университета Южной Калифорнии и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Если следователи обнаружат нарушения, вузы могут лишиться грантов Пелла и студенческих кредитов на обучение.

В марте Минюст США предъявил обвинения в мошенничестве и взяточничестве десяткам состоятельных американцев, которые в обход закона устроили детей в элитные вузы. В скандале оказались замешаны и голливудские актрисы Лори Лафлин и Фелисити Хаффман.