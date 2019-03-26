Звезду фильмов Тарантино арестовали за пьяную езду

Фото: ТАСС/Mauro Fagiani/Zuma

Голливудский актер Майкл Мэдсен, известный благодаря своему участию в картинах "Бешеные псы" и "Донни Браско", арестован за вождение в нетрезвом состоянии, сообщает "Газета.ру".

61-летний актер, находясь за рулем Land Rover, врезался в столб в Малибу вечером 24 марта. Мэдсена задержали и оставили под арестом до утра следующего дня.

Мэдсен за время своей карьеры снялся более чем в 170 фильмах. Его самые известные работы – "Бешеные псы", "Омерзительная восьмерка", "Тельма и Луиза", "Освободите Вилли", сериалы – "Квантовый скачок", "Криминальная история", "24 часа", "Гавайи 5.0", "C.S.I.: Майами".