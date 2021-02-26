Зеленский записал видеообращение к РФ

16:58
Фото: телеграм-канал Zelenskiy / Official
Владимир Зеленский записал видеообращение к Российской Федерации. В ролике украинский президент призвал Россию "вернуть" Крым, сообщает "Газета.ру".
"Крым был сердцем Украины. Солнечным, добрым, светлым. Семь лет назад у нас вырвали сердце", – сказал Владимир Зеленский. По словам президента Украины, страна никогда не забудет ситуацию с Крымом и его вхождением в состав РФ.
"Некоторые убеждали, что вырвали наше сердце законно и вежливо", – обратил внимание Зеленский. Он подчеркнул, что у Украины все еще есть обида и нет желания на хорошие отношения с Россией.
Уладить ситуацию, как считает Зеленский, получится, если Москва вернет полуостров Киеву.
Крым и Севастополь были включены в состав РФ в 2014 году по итогам проведенного референдума. На нем свыше 95% жителей высказались за присоединение полуострова к России. В результате Украина и ряд стран не согласились с результатами референдума, продолжая не признавать Крым российским.
Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Москве и Киеву стоит договориться по вопросу Крыма. Он заверил, что украинские власти готовы идти на компромиссы.
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