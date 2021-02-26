Алиев заявил, что вопрос о статусе Карабаха должен выйти из повестки

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вопрос о статусе Нагорного Карабаха должен выйти из повестки армянских политиков и народа. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я неоднократно говорил об этом вопросе. Не хочу повторять. Я советую Армении и армянскому народу меньше говорить об этом вопросе, не строить пустых надежд. Этот вопрос должен выйти из повестки", – сказал Алиев.

Он отметил, что поднятие данного вопроса равнозначно служению конфронтации, а не миру.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. 9 ноября было принято совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Оно вступило в силу с 10 ноября.

В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии. Российских миротворцев направили в Карабахский регион.