Алиев заявил, что вопрос о статусе Карабаха должен выйти из повестки

11:59
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вопрос о статусе Нагорного Карабаха должен выйти из повестки армянских политиков и народа. Об этом сообщает РИА Новости.
"Я неоднократно говорил об этом вопросе. Не хочу повторять. Я советую Армении и армянскому народу меньше говорить об этом вопросе, не строить пустых надежд. Этот вопрос должен выйти из повестки", – сказал Алиев.
Он отметил, что поднятие данного вопроса равнозначно служению конфронтации, а не миру.
27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. 9 ноября было принято совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Оно вступило в силу с 10 ноября.
В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии. Российских миротворцев направили в Карабахский регион.
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