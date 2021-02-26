В ЕК задумались о помощи фермерам Греции в связи с потерей российского рынка

Фото: ТАСС/Darko Vojinovic/AP

Еврокомиссия (ЕК) пообещала греческим фермерам 19,4 миллиарда евро в качестве компенсации убытков в связи с российским эмбарго, они будут выплачены в ближайшие годы. Об этом сообщает RT со ссылкой на ответ ЕК на соответствующий запрос депутата от Греции Лефтериса Николау-Алаваноса.

Депутат отметил, что ограничения, которые Россия ввела в качестве ответных мер на санкции ЕС из-за ситуации на Украине, стали большой проблемой для греческого экспорта сельскохозпродукции и вызвали значительные потери. По мнению Николау-Алаваноса, до сих пор ЕС не принял никаких существенных мер поддержки и компенсации этих потерь греческих фермеров, за исключением незначительной помощи в размере 50 миллионов евро в течение шести лет.

Еврокомиссия оценила понесенные Грецией с 2014 по 2018 год потери в 102,5 тонны овощей и фруктов, выведенных с рынка, общей суммой 52 миллиона рублей. Примерно половину от этого объема составили персики и нектарины, еще четверть – апельсины.

В ответе ЕК отмечается, что Евросоюз может пересмотреть санкции против России, когда будут выполнены Минские соглашения. Ответственность за их неисполнение, по мнению комиссии, несет Москва.

"ЕС готов пересмотреть санкции, если в конфликте на Украине будет достигнут очевидный прогресс – в частности, путем полного исполнения условий Минских соглашений. В этом отношении на России лежит ключевая ответственность", – заявили в Еврокомиссии.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель объявил, что министры иностранных дел 27 стран ЕС приняли решение ввести новые санкции против российских должностных лиц, ответственных за уголовное преследование и осуждение Алексея Навального. Он отметил, что надеется на введение санкций в течение недели.

По данным агентства Reuters, новые санкции могут коснуться руководителя Следственного комитета (СК) Александра Бастрыкина, директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова, генерального прокурора Игоря Краснова и директора Росгвардии Виктора Золотова.

В феврале министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в случае необходимости Москва готова к разрыву с ЕС в случае введения очередных санкций. Особенно глава ведомства подчеркнул опасность экономических рисков.