В ЕК задумались о помощи фермерам Греции в связи с потерей российского рынка

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Фото: ТАСС/Darko Vojinovic/AP
Еврокомиссия (ЕК) пообещала греческим фермерам 19,4 миллиарда евро в качестве компенсации убытков в связи с российским эмбарго, они будут выплачены в ближайшие годы. Об этом сообщает RT со ссылкой на ответ ЕК на соответствующий запрос депутата от Греции Лефтериса Николау-Алаваноса.
Депутат отметил, что ограничения, которые Россия ввела в качестве ответных мер на санкции ЕС из-за ситуации на Украине, стали большой проблемой для греческого экспорта сельскохозпродукции и вызвали значительные потери. По мнению Николау-Алаваноса, до сих пор ЕС не принял никаких существенных мер поддержки и компенсации этих потерь греческих фермеров, за исключением незначительной помощи в размере 50 миллионов евро в течение шести лет.
Еврокомиссия оценила понесенные Грецией с 2014 по 2018 год потери в 102,5 тонны овощей и фруктов, выведенных с рынка, общей суммой 52 миллиона рублей. Примерно половину от этого объема составили персики и нектарины, еще четверть – апельсины.
В ответе ЕК отмечается, что Евросоюз может пересмотреть санкции против России, когда будут выполнены Минские соглашения. Ответственность за их неисполнение, по мнению комиссии, несет Москва.
"ЕС готов пересмотреть санкции, если в конфликте на Украине будет достигнут очевидный прогресс – в частности, путем полного исполнения условий Минских соглашений. В этом отношении на России лежит ключевая ответственность", – заявили в Еврокомиссии.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель объявил, что министры иностранных дел 27 стран ЕС приняли решение ввести новые санкции против российских должностных лиц, ответственных за уголовное преследование и осуждение Алексея Навального. Он отметил, что надеется на введение санкций в течение недели.
По данным агентства Reuters, новые санкции могут коснуться руководителя Следственного комитета (СК) Александра Бастрыкина, директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова, генерального прокурора Игоря Краснова и директора Росгвардии Виктора Золотова.
В феврале министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в случае необходимости Москва готова к разрыву с ЕС в случае введения очередных санкций. Особенно глава ведомства подчеркнул опасность экономических рисков.
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