Журналистов американского телеканала задержали во время интервью с Мадуро

Испаноязычная телекоммуникационная компания США Univision заявила о задержании своих сотрудников во время интервью с Николасом Мадуро.
"Группа журналистов Univision Noticias во главе с Хорхе Рамосом задержана в дворце Мирафлорес с вечера понедельника по приказу Николаса Мадуро", – сообщается в релизе телекомпании. Уточняется, что президенту Венесуэлы якобы не понравились вопросы. Политик прервал разговор, у съемочной группы изъяли записи, оборудование и гаджеты, и они были задержаны на некоторое время.
К настоящему времени журналисты уже освобождены. Им предписано покинуть территорию Венесуэлы во вторник утром.
Последние несколько лет в Венесуэле продолжается острый социально-экономический кризис, сопровождающийся инфляцией, нехваткой продовольствия и медикаментов. Оппозиция возлагает вину за ситуацию в стране на правительство Николаса Мадуро. В конце января лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом страны. 20 февраля Мадуро призвал Гуаидо устроить новые выборы, чтобы "его там скинули голосованием".
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