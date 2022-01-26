В одном из районов Алма-Аты ввели режим антитеррористической операции

09:25
Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
Режим антитеррористической операции ввели на территории Турксибского района города Алма-Аты, сообщает РИА Новости.
Действовать он будет в период с полуночи 26 января по местному времени до полуночи 27 января.
В городском Оперативном штабе по борьбе с терроризмом рассказали о задержании уже пяти участников разбойных нападений на государственные органы. У подозреваемых изъяли оружие: пистолеты марки "ПМ", "TT", ружейный обрез, патроны к ним, а также порошкообразное вещество и таблетки со специфическим запахом.
Специальные и правоохранительные органы продолжают оперативно-разыскные мероприятия по установлению участников и организаторов массовых беспорядков.
Ранее Комитет национальной безопасности республики сообщил, что с 00:00 26 января в Алма-Ате прекращается действие режима антитеррористической операции и критического красного уровня террористической опасности.
В первые дни 2022 года массовые протесты начались в Казахстане из-за роста цен на сжиженный газ. Впоследствии они переросли в беспорядки. На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку. На всей территории республики ввели режим ЧП.
Назарбаев прокомментировал массовые беспорядки в Казахстане
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