Байден изучит действующие санкции против "Северного потока – 2"

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Президент США Джозеф Байден намерен "провести обзор" ограничительных мер, введенных предыдущей администрацией в отношении газопровода "Северный поток – 2".

При этом глава Белого дома считает проект "плохой сделкой для Европы". Об этом рассказала пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки журналистам на брифинге.

Она также добавила, что американские власти намерены продолжить обсуждение "Северного потока – 2" с европейскими партнерами.

Предыдущая администрация США во главе с Дональдом Трампом неделю назад ввела санкции против судна "Фортуна", которое задействовано в строительстве газопровода.

Посол России в США Анатолий Антонов охарактеризовал рестрикции Вашингтона против "Северного потока – 2" как противоречащие международному праву.

В воскресенье стало известно, что баржа "Фортуна" возобновила укладку газопровода в водах Дании.