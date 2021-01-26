Форт, построенный индейцами для защиты от русских, обнаружили на Аляске

26 января, 20:50
Фото: ТАСС/Galyna Andrushko/YAY
Американские ученые Томас Урбан и Бриннен Картер с помощью радарного сканирования грунта на Аляске обнаружили развалины индейского форта начала XIX века, служившего для защиты от русских колонистов. Об этом сообщает "Газета.ру".
Цитадель Шис'ги Ноу, сооруженная из лиственницы индейцами-тлинкитами на острове Баранова (другое название – Ситка) на юго-востоке Аляски, была захвачена и уничтожена русскими колонистами, действовавшими в союзе с алеутами, в 1804 году.
В штурме крепости лично участвовал правитель русских поселений в Северной Америке Александр Баранов, получив ранение в том бою. На месте поселения тлинкитов была основана крепость Ново-Архангельская, в гавань которой заходили русские корабли, совершавшие кругосветные путешествия.
Русские прочно обосновались в тех землях и покинули их только в 1867 году, когда Аляска была продана США.
В исследовании отмечается, что точное местонахождение форта было неизвестно, его пытались установить археологи и историки на протяжении последних 100 лет. Единственными находками, связанными с цитаделью, до последнего времени считались фрагменты западной стены и пушечные ядра.
"В более раннем исследовании, проведенном в 1950-х, сообщалось о находке дерева из западной стены форта. А в 2000-х примерно в том же месте были обнаружены пушечные ядра", – сказал Урбан.
Современные технологии дали возможность провести глобальное геофизическое исследование с использованием георадара и электромагнитной индукции. Таким образом исследователи изучили 17 гектаров земли и обнаружили развалины форта. Было установлено, что его размеры составляли 91,5 метра в длину и 50 метров в ширину, что соответствует описаниям русских колонистов.
Ранее археологи обнаружили на индонезийском острове Сулавеси древнейший из известных наскальных рисунков. Уточняется, что в одной из пещер острова было замечено изображение кабана в натуральную величину, выполненное темно-красным пигментом охры. Возраст рисунка составляет более 45,5 тысячи лет. Его удалось установить с помощью радиоизотопного метода.
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