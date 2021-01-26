В США потребовали удалить Telegram из Google Play – СМИ

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Бывший посол США в Марокко Марк Гинсберг подал иск к корпорации Alphabet с требованием об удалении мессенджера Telegram из магазина приложений Google Play, передает агентство Bloomberg.

В своем иске Гинсберг заявил, что мессенджер использовался для распространения угроз, в том числе перед инаугурацией президента США Джозефа Байдена.

По словам Гинсберга, компания Google со своей стороны не предприняла никаких попыток против Telegram для улучшения политики контента.

Ранее Павел Дуров рассказал, что модераторы мессенджера Telegram на фоне случившихся в США беспорядков заблокировали сотни публичных призывов к насилию. Он отмечал, что специалисты и сейчас продолжают блокировать провоцирующий насилие контент.