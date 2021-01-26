В Германии за сутки умерли более 900 пациентов с коронавирусом

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903 человека умерли от коронавирусной инфекции в Германии за последние 24 часа, новых случаев заражения – 6 408. Об этом сообщает Институт Роберта Коха по изучению инфекционных заболеваний и непереносимых болезней, ведущий статистику заболеваемости коронавирусом в стране.

С начала пандемии в Германии было зарегистрировано 2 148 077 случаев заражения и 52 990 летальных исходов. Свыше 1,9 миллиона человек выздоровели.

В ФРГ продолжают действовать жесткие ограничительные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции. Ранее сообщалось, что власти планируют продлить действие введенных до 31 января ограничений вплоть до 14 февраля. В стране также могут ввести обязательное ношение респираторов FFP2.