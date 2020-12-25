Юристы Деппа планируют подать апелляцию на решение по делу против The Sun

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Юристы актера Джонни Деппа намерены подать апелляцию на решение суда по делу против The Sun, сообщает "Газета.ру".

В инстанции считают 12 из 14 заявленных случаев насилия артиста по отношению к бывшей жене Эмбер Херд доказанными. Адвокаты Деппа, однако, считают, что судья проигнорировал признаки, указывающие на ложность показаний экс-супруги.

Также они подчеркнули, что инстанция не приняла во внимание показания Деппа. Адвокат актера Дэвид Шерборн назвал нечестным такой суд и планирует подать апелляцию.

Ранее стриминговый сервис Netflix удалил все фильмы с Джонни Деппом из своего каталога. Сервис не прокомментировал это решение. Это увязывается с процессом артиста против бывшей жены.