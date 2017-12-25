США потеряли в Афганистане госимущество почти на 10 млн долларов

25 декабря, 13:24
Фото: ТАСС/Zuma/Lu Shuqun
Потери государственного имущества Соединенных Штатов в Афганистане составили 9,7 миллиона долларов с 2012 года.
Соответствующие данные представило министерство обороны США, передает RT.
Отмечается, что чиновники рисковали потерять имущество в общей сложности на 100 миллионов долларов. Оно могло попасть к противнику, который использовал бы его против сил коалиции. Как пояснили в военном ведомстве, Управление тылового обеспечения сухопутных войск не контролировало должным образом государственную собственность.
Ранее президент США Дональд Трамп попросил Конгресс увеличить бюджет на оборону. Он планировал отправить в Афганистане еще 3,5 тысячи американских военных.
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