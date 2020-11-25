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Экономика

11:59

Пандемия коронавируса обвалила цены на сыр в США

за рубежом экономика

Фото: ТАСС/Bryna Godar/AP

Пандемия коронавируса обвалила цены на сыр в США, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Это связано с введенными ограничительными мерами по профилактике COVID-19. Сообщается, что стоимость сыра чеддер на Чикагской товарной бирже уменьшилась на 40%. Кроме того, упала цена и на блоки весом 18 килограммов, которая достигла рекордно низкого показателя в 66,4 доллара.

В то же время стоимость сыра по фьючерсным контрактам пока не достигла таких значений. По ним 18 килограмм продукта по-прежнему стоят 80 долларов. Однако эксперты уверены, что впоследствии стоимость упадет до 60 долларов.

Однако падение цен на сыр оказалось не такие низкое, как ожидалось. Это связано с тем, что определенный положительный эффект оказали предприятия общепита, которые работали навынос.

Ранее стало известно, что число скончавшихся от коронавируса в США превысило 250 тысяч. Это произошло 19 ноября, когда количество умерших от осложнений из-за COVID-19 достигло показателя в 250 029 человек.

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