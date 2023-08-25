Проблема с безопасностью в штаб-квартире ООН в Женеве устранена

Фото: ТАСС/Эдуард Песов

Дворец Наций в Женеве, в котором расположена штаб-квартира ООН, временно закрывали по соображениям безопасности. Об этом сообщила руководитель службы информации женевского отделения всемирной организации Алессандра Веллуччи, чьи слова приводит ТАСС.

Позже она рассказала, что проблема с безопасностью в штаб-квартире устранена, и доступ во Дворец Наций вновь открыт.

В чем именно заключалась проблема, не уточняется. Служба безопасности ООН расследует этот вопрос.

В начале августа в центре Нью-Йорка около здания ООН прошел митинг против поставок оружия Украине. На площади собралось более сотни человек с плакатами с лозунгами о мирных переговорах и с призывами услышать голос глобального Юга.

До этого сообщалось, что акция протеста против поставок вооружений Украине прошла у штаб-квартиры НАТО в Брюсселе.

В Париже продолжаются протесты против снабжения Украины оружием