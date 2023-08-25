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Проблема с безопасностью в штаб-квартире ООН в Женеве устранена
Фото: ТАСС/Эдуард Песов
Дворец Наций в Женеве, в котором расположена штаб-квартира ООН, временно закрывали по соображениям безопасности. Об этом сообщила руководитель службы информации женевского отделения всемирной организации Алессандра Веллуччи, чьи слова приводит ТАСС.
Позже она рассказала, что проблема с безопасностью в штаб-квартире устранена, и доступ во Дворец Наций вновь открыт.
В чем именно заключалась проблема, не уточняется. Служба безопасности ООН расследует этот вопрос.
В начале августа в центре Нью-Йорка около здания ООН прошел митинг против поставок оружия Украине. На площади собралось более сотни человек с плакатами с лозунгами о мирных переговорах и с призывами услышать голос глобального Юга.
До этого сообщалось, что акция протеста против поставок вооружений Украине прошла у штаб-квартиры НАТО в Брюсселе.
В Париже продолжаются протесты против снабжения Украины оружием
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