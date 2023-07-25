Экс-президента Казахстана Назарбаева лишили госохраны

Фото: ТАСС/пресс-служба Н.Назарбаева

Бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева лишили государственной охраны. Соответствующий указ подписал действующий президент республики Касым-Жомарт Токаев, он опубликован в банке нормативных правовых актов Казахстана.

В указе изложено изменение в положение "О Службе государственной охраны", он был подписан 17 июля, 24 июля – опубликован. Документ вступит в силу 4 августа этого года.

Указ основывается на отмене в феврале 2023 года конституционного закона "О первом президенте Республики Казахстан – Елбасы". В нем содержались привилегии для Назарбаева и членов его семьи.

Отмечается, что неприкосновенность бывшего лидера Казахстана сохранили, ее ему гарантирует Конституция. Согласно закону "О президенте Республики Казахстан", ему предоставляются квартира, государственная дача с необходимым обслуживанием, личный автомобиль с водителями, персональная охрана, медицинское обслуживание, санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд по стране.

Ранее Токаев снял с должности посла государства в России Ермека Кошербаева. Его назначили акимом Восточно-Казахстанской области.

В мае глава Казахстана поучаствовал в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Там он заметил, что существование Союзного государства России и Белоруссии – уникальный прецедент в мировой политике.

Токаев побеждает на выборах в Казахстане