Минск ведет переговоры с Китаем о приобретении порядка миллиона доз вакцины от COVID-19

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Белоруссия хочет закупить порядка миллиона доз вакцин от COVID-19 у КНР до конца лета, сообщил белорусский посол в Китае Юрий Сенько телеканалу СТВ.

"На сегодняшний день министерством здравоохранения по поручению главы государства ведутся переговоры о коммерческой партии товара. Специально для Республики Беларусь есть определенные скидки хорошие. Мы надеемся, что в ближайшее время будет подписан контракт", – рассказал Сенько.

Дипломат отметил, что переговоры о закупке ведутся с тремя китайскими компаниями-производителями вакцины.

"Мы надеемся, что тоже в ближайшее время будет принято решение по производству вакцины совместно с Китаем на территории Беларуси", – заявил посол.

Он также обратил внимание, что в первые полгода КНР безвозмездно направила в Белоруссию 400 тысяч доз вакцины компании "Синофарм".

Ранее Китай опроверг сообщения СМИ об анонсе взаимного признания вакцин с Россией. В Генконсульстве КНР подчеркнули, что информации о данном вопросе в ведомстве нет.

