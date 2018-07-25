Число жертв терактов на юге Сирии достигло 150 человек – СМИ

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Число жертв серии терактов на юге Сирии увеличилось до 150 человек. Были ранены еще по меньшей мере 176 человек, передает "Мир 24".

По информации издания, мощный взрыв прогремел утром 25 июля на рынке Сук-эль-Ходра в сирийском городе Эс-Сувейда. Уточняется, что там сработало взрывное устройство, которое привели в действие боевики. Четырех из шести террористов удалось ликвидировать.

СМИ также сообщили, что еще один взрыв произошел в том же городе, но уже в районе Эль-Мусаллех. Кроме того, появились данные об атаках террористов в окрестностях Эс-Сувейды.

Впоследствии ответственность за эти теракты взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).

Как пояснил ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов, терактами в городе Эс-Сувейда экстремисты пытаются дестабилизировать ситуацию в стране для достижения своих целей.