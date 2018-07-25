Суд отказался признать фильм "Форма воды" плагиатом

Фото: кадр из фильма "Форма воды", режиссер Гильермо Дель Торо

В США суд отклонил иск о признании фильма "Форма воды" плагиатом. Такое решение принял федеральный судья Перси Андерсон, сообщает Variety. Истцом выступил сын автора пьесы "Позволь мне услышать твой шепот" Пола Зиндела.

Как отметил судья, при сравнении пьесы 1969 года и сценария фильма Гильермо Дель Торо очевидно, что они сильно отличаются друг от друга. При этом совпадающие фрагменты, на которые истец обратил внимания суда, были признаны слишком общими, чтобы служить объектом права.

В конце февраля создателей оскароносного фильма "Формы воды" обвинили в плагиате. Автор иска заявил, что режиссер Гильермо дель Торо скопировал сюжет и образы героев из пьесы драматурга Пола Зиндела. Отмечается, что в пьесе Пола Зиндела "Позволь мне услышать твой шепот" речь идет о дельфине, которого держат как подопытное существо на военной базе, а картина Дель Торо рассказывает о человеке-амфибии в похожей ситуации.