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Байден поставил новую цель по вакцинации жителей США

200 млн доз за 100 дней президентства: Байден поставил новую цель по вакцинации США
за рубежом общество

Фото: AP Photo/Evan Vucci

Президент США Джо Байден намерен реализовать новую цель по вакцинации населения страны от коронавируса – поставить 200 миллионов доз вакцины за 100 дней президентства. Об этом глава государства заявил на первой публичной пресс-конференции, передает РИА Новости.

"Сегодня я ставлю цель – к моим 100 дням президентства введем 200 миллионов доз", – отметил Байден.

Он также выразил надежду, что к данному сроку – к концу апреля – в стране откроются большинство школ.

Ранее сообщалось, что США начнут вакцинировать население от коронавируса в мае, а не в апреле, как планировалось ранее. Сроки пришлось сдвинуть из-за нехватки доз.

Американцы критиковали сам порядок вакцинации. Так, прием возможен только по предварительной записи. Необходимо пройти регистрацию на сайте, а в самом медучреждении дождаться появления "окна" на вакцинацию. Трудности испытывают как раз пожилые люди, не привыкшие к гаджетам.

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