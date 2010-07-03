В Госдуме оценили слова депутата Рады о последствиях потери транзита газа

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный прокомментировал слова депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о том, что Украина потеряет не менее 3–5 миллиардов долларов, если прекратит транзит российского газа. Об этом сообщает RT.
Он напомнил, что сегодня транзит через Украину в год составляет 85 миллиардов кубов газа. При этом с запуском "Северного потока – 2" в нем не будет необходимости, поэтому, продолжил депутат, политики в Киеве боятся, что лишатся транзита и получаемых от него средств. По его словам, в год выручка составляла около трех миллиардов долларов.
Завальный подчеркнул, что, несмотря ни на что, российская сторона всегда отмечала свою заинтересованность в сохранении транзита через территорию Украины, вопрос только в том, на каких условиях. По его словам, через Украину удобна поставка в такие страны, как Молдавия и Словакия.
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович ранее сообщил, что утрата транзита газа и нефти обернется для Украины потерей не менее 3–5 миллиардов долларов. Парламентарий отметил, что, если труба окажется пустой, Киеву будет не на чем зарабатывать. По его мнению, политикам стоит договориться с Москвой.
Действие упомянутого Рабиновичем контракта заканчивается 1 января 2020 года. К новому соглашению стороны пока не пришли. Обсуждение планируемого транзитного договора намечено на май.
В конце прошлой недели Дмитрий Медведев и Алексей Миллер встретились с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и председателем политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком. Глава "Газпрома" выразил готовность продлить контракт компании на транзит газа через Украину в Европу. В свою очередь, Медведев призвал Киев к действиям в газовой сфере.
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