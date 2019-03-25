Король Испании просидел в самолете час после прилета в Аргентину

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Король Испании Филипп VI и его супруга королева Летисия в течение часа не могли выйти из самолета, приземлившегося в аэропорту Буэнос-Айреса, сообщает "Газета.ру". Все из-за отсутствия трапа нужной высоты.

Королевская чета прибыла в Аргентину вечером 24 марта. К самолету подали трап, однако он не достал до двери воздушного судна. Борт короля решили направить в другой аэропорт, но в итоге к самолету смогли подать трап нужной высоты.

Известно, что Филиппа и Летисию ожидала делегация, в составе которой были главы МИД обеих стран и другие гости.