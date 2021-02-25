Польское СМИ смоделировало сценарий ядерной войны России и НАТО

25 февраля, 20:33
Фото: ТАСС/TOMASZ WASZCZUK/EPA
Гипотетическую войну между Россией и странами НАТО смоделировал польский журнал Gazeta Polska.
В издании заявили, что Москва не исключает варианта применения смертоносного оружия для нейтрализации сил восточного фланга альянса.
"Можно предположить, что атака <...> велась бы из Калининградской области. Стратегическое положение и разнообразие видов вооружений, которые там размещены, гарантировали бы России успех в первые часы гипотетической войны", – сказано в материале.
Ранее заместитель главы министерства иностранных дел Сергей Рябков заявил, что отсутствие у США готовности подтвердить формулу Михаила Горбачева и Рональда Рейгана про недопустимость ядерной войны наталкивает на подозрение о подготовке с их стороны войн.
Также депутат Государственной думы Руслан Бальбек отреагировал на статью, которая была написана главой Стратегического командования США адмиралом Чарльзом Ричардом о ядерной войне с РФ или Китаем. Парламентарий выразил уверенность, что такое заявление Ричарда можно охарактеризовать как очередной спич для прессы.
Как заметил депутат Госдумы, раньше США могли запугивать советской угрозой, а теперь пугают российской. Все это, по утверждению Бальбека, требуется для увеличения бюджета министерства обороны Соединенных Штатов.
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