Польское СМИ смоделировало сценарий ядерной войны России и НАТО

Фото: ТАСС/TOMASZ WASZCZUK/EPA

Гипотетическую войну между Россией и странами НАТО смоделировал польский журнал Gazeta Polska.

В издании заявили, что Москва не исключает варианта применения смертоносного оружия для нейтрализации сил восточного фланга альянса.

"Можно предположить, что атака <...> велась бы из Калининградской области. Стратегическое положение и разнообразие видов вооружений, которые там размещены, гарантировали бы России успех в первые часы гипотетической войны", – сказано в материале.

Ранее заместитель главы министерства иностранных дел Сергей Рябков заявил, что отсутствие у США готовности подтвердить формулу Михаила Горбачева и Рональда Рейгана про недопустимость ядерной войны наталкивает на подозрение о подготовке с их стороны войн.

Также депутат Государственной думы Руслан Бальбек отреагировал на статью, которая была написана главой Стратегического командования США адмиралом Чарльзом Ричардом о ядерной войне с РФ или Китаем. Парламентарий выразил уверенность, что такое заявление Ричарда можно охарактеризовать как очередной спич для прессы.

Как заметил депутат Госдумы, раньше США могли запугивать советской угрозой, а теперь пугают российской. Все это, по утверждению Бальбека, требуется для увеличения бюджета министерства обороны Соединенных Штатов.

