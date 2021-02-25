Умер швейцарский поэт Филипп Жакоте

17:00
Фото: wikimedia.org/Erling Mandelmann / photo©ErlingMandelmann.ch / CC BY-SA 3.0
Скончался известный швейцарский эссеист, переводчик и поэт Филипп Жакоте. Об этом сообщает телеканал BFM со ссылкой на его семью.
Уточняется, что Жакоте ушел из жизни в ночь на 24 февраля в своем доме во Франции. Поэту было 96 лет.
Жакоте родился 30 июня 1925 года в Швейцарии, но большую часть жизни прожил во Франции. Свои первые стихи он опубликовал в 1944 году, но своим дебютом в поэзии считал книгу "Сипуха", изданную в 1953-м.
Помимо поэзии, он занимался переводами стихов и прозы, в том числе Гомера, Платона, Гете, Мандельштама и многих других. Стихи самого швейцарца были переведены на множество языков, включая русский.
За свое творчество Жакоте удостоился множества наград, в том числе Гонкуровской премии в 2003 году.
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