Мужчина инсценировал собственное похищение, чтобы не идти на работу

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Полицейские в Америке арестовали 19-летнего Брэндона Соулза, который утверждал, что его похитили, сообщает местный телеканал ABC15.

Его обнаружили возле водонапорной башни со связанными за спиной руками и банданой во рту 10 февраля. Он рассказал, что был похищен двумя мужчинами в масках, которые ударили его по голове.

Доказательств похищения правоохранителям не удалось найти. По словам Соулза, похищение произошло якобы из-за того, что его отец спрятал в городе большую сумму денег.

За ложное заявление в полицию мужчину арестовали. Данную историю он выдумал, чтобы не идти на работу на шинном заводе. Теперь же молодой человек уволен.

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