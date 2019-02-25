Великобритания не может провести расследование против Facebook из-за Brexit

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Британское управление по конкуренции и рынкам (CMA) не может провести расследование относительно использования Facebook персональных данных и соблюдения конфиденциальности из-за неопределенной ситуации вокруг Brexit. Такое заявление сделал глава регулятора Андреа Косчелли.

"Мы получили запросы от ряда представителей правительства и комитетов исследовать вопросы рекламы в цифровой среде. Но нам необходима ясность со сроками выхода из ЕС, так как для нас Brexit без сделки в ближайшие несколько недель может стать значительным событием", – сказала она, передает РИА Новости.

Ранее британские депутаты заявили, что социальная сеть Facebook "преднамеренно и сознательно" нарушала законы о сохранении конфиденциальности данных и защите от конкуренции в стране, и призвали провести расследование в отношении компании.

Британский парламент до 12 марта должен повторно проголосовать по сделке c Евросоюзом об условиях Brexit. Такое заявление сделала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Глава британского правительства отметила, что надеется на заключение сделки, которая будет одобрена и Лондоном, и Брюсселем. "Выход из ЕС 29 марта со сделкой − все еще в пределах нашей досягаемости, и это то, над чем мы работаем", − заверила Мэй.

Между тем, дата выхода Великобритании из ЕС приближается, однако пока британскому премьеру не удалось получить поддержку большинства депутатов в парламенте. Британский парламент настаивает на изменениях, касающихся механизма "бэкстоп", сохраняющего членство Северной Ирландии в таможенном союзе и едином рынке ЕС.