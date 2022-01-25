Застрявшая в Стамбуле из-за снегопада россиянка рассказала о ситуации в аэропорту

Фото: телеграм-канал "Москва сейчас"

Пассажиры авиарейса Стамбул – Москва, застрявшие в турецком аэропорту из-за снегопада, не знают, когда вылетят домой. Об этом РИА Новости рассказала пассажирка рейса DP0994 Кристина Никитина.

"В отеле администратор сказал, что, как им сообщат, они позвонят нам в номер. Когда это произойдет, никто не знает, поэтому отель покидать не стоит, чтобы не отстать. В аэропорту сотрудники нас заверили, что до утра самолеты летать не будут", – рассказала женщина.

Она отметила, что ранее пассажиры не могли получить адекватную информацию, а время вылета на табло периодически менялось.

"Люди вели себя спокойно, ждали, никто не ругался, не возмущался и даже не пил. Но когда прошли сутки, всем стало тревожно. И стали требовать отель. В другом терминале были слышны крики, туда приходила полиция. Но это были не наши пассажиры", – добавила Никитина.

Ранее все рейсы с вылетом из Стамбула приостановили из-за сильного снегопада, который обрушился на город. В результате в аэропорту застряли тысячи россиян. Продлением пребывания туристов в гостиницах занялись туроператоры и авиакомпании.

Авиакомпания "Победа" ищет способы помочь своим клиентам, которые застряли в аэропорту Стамбула. Людей кормят и пытаются оказать любую возможную помощь.