Британский военный две недели прятал любовницу на авиабазе

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В британском Йовилтоне военнослужащий тайком провел возлюбленную на авиабазу. Об этом сообщают "Дни.ру".

Мужчина провез ее в багажнике автомобиля и поселил в своей комнате. Девушка, которая является гражданкой Нидерландов, две недели пряталась в шкафу. На дверь мужчина повесил табличку "Не входить", однако присутствие любовницы выдал запах, который привлек внимание сослуживцев. Известно, что девушка уже вывезена с военного объекта.

Ранее сообщалось о том, что жительница Замбии сорвала свадьбу своего мужа с любовницей. Женщина узнала о готовящемся событии от соседей и убедила гостей покинуть мероприятие. Возлюбленная мужчины знала, что он женат.