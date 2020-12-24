У Макрона прошли симптомы заражения COVID-19

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У президента Франции Эмманюэля Макрона прошли симптомы заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

"У президента республики более не отмечается симптомов заражения коронавирусом", – говорится в сообщении.

Несмотря на болезнь, Макрон продолжал выполнять рабочие обязанности "и проводить необходимые консультации".

"Таким же образом он продолжит выполнять свои функции в ближайшие часы и дни", – сообщили в администрации.

О том, что глава Франции заболел коронавирусом, стало известно утром 17 декабря. В соответствии с правилами санитарной безопасности Макрон ушел на самоизоляцию. В связи с этим Владимир Путин послал главе Франции телеграмму, в которой пожелал ему скорейшего выздоровления.

Во время болезни Макрон рассказывал о своем состоянии в Twitter. Он отметил, что из симптомов коронавируса у него присутствовали головная боль и усталость. Несмотря на это, он продолжил управлять делами, поддерживая связь с премьер-министром и правительством. В то же время, по словам Макрона, его работа замедлилась из-за коронавируса.