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В мире

11:50

Дочь танцующего миллионера родилась с волчьей пастью

за рубежом дети

Фото: instagram.com/gianlucavacchi

Танцующий миллионер Джанлука Вакки впервые показал фотографии своей новорожденной дочери, сообщает "Вечерняя Москва".

Девочку родила возлюбленная миллионера Шэрон Фонсека.

Сперва родители не показывали фото ребенка. Оказалось, что девочка родилась с патологией лица, которая называется волчьей пастью.

Позже Джанлука выложил в Instagram обложку глянцевого журнала, на которой изображена их семья, и рассказал историю рождения девочки.

"Блу родилась с волчьей пастью. Наши сердце и душа сразу были с нашей дочкой, но еще с теми семьями, которые сталкиваются с такой же ситуацией, ведь это случается с одним ребенком из 700", – написал миллионер.

По его словам, им повезло с командой врачей, которые должны прооперировать малышку, чтобы помочь ей жить нормальной жизнью.

Джанлука добавил, что не у всех родителей есть возможность оплачивать своим детям дорогостоящую медицинскую помощь, поэтому он решил поддерживать благотворительные фонды, которые помогают новорожденным малышам.

В сентябре российский юморист Евгений Петросян впервые показал сына от нового брака. По некоторым данным, молодая жена артиста Татьяна Брухунова вынашивала ребенка не сама, он родился в Дубае от суррогатной матери.

Первый снимок с сыном Петросян показал в день своего 75-летия.

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