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04:48

17 человек погибли в аварии с грузовиком в Никарагуа

за рубежом происшествия ДТП

Фото: nuevaya.com.ni

Авария с участием грузовика, перевозившего людей, произошла в Никарагуа. Об этом информирует местная радиостанция Ya.

По данным властей, авария произошла в районе Окоте-Тума города Васлала. Отмечается, что грузовик с людьми перевернулся.

"Число погибших в ДТП с грузовиком <...> достигло 17", – сообщает СМИ.

Уточняется, что в числе погибших 12 женщин и младенец. Еще 25 пострадавших получили ранения.

Мэр города Васлала Херман Варгас высказал мнение, что причиной аварии могли стать отказавшие тормоза. Он пояснил, что грузовик использовался в качестве общественного транспорта.

Ранее автобус с рабочими перевернулся в Иркутской области. В результате аварии пострадали не менее 10 человек.

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