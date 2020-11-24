Пожар произошел в самолете Boeing-747 в Испании

Фото: официальный Twitter-аккаунт @CDTairport

Пожар охватил самолет Boeing-747 в аэропорту испанского города Кастельон. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Известно, что возгорание произошло в передней части самолета. Пожар удалось оперативно потушить.

"Раненых не было, огонь уже потушен", – подтвердила пресс-служба воздушной гавани в Twitter.

Los bomberos del aeropuerto de Castellón (@CDTairport) y del @SIAB_Castellon trabajan de forma conjunta en la extinción de un incendio en una aeronave. No ha habido que lamentar heridos y el fuego se encuentra ya confinado. pic.twitter.com/KuQtz9BW4O — Aeropuerto de Castellón (@CDTairport) November 23, 2020

По имеющимся данным, лайнер принадлежит британской авиакомпании British Airways. Самолет находился в аэропорту с 18 августа по причине демонтажа.

В региональной пожарной службе отметили, что в тушении приняли участие четыре пожарных расчета.

Ранее пожар произошел в поселке Менделеево Солнечногорского городского округа. В результате пострадали 4 ребенка.