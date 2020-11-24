Счетная комиссия Мичигана заявила о победе Байдена по итогам голосования в штате

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Фото: AP/TASS/Andrew Harnik
Счетная комиссия штата Мичиган заявила о победе Джозефа Байдена по итогам голосования на президентских выборах в штате. Об этом информирует ТАСС.
Известно, что признание результатов произошло путем голосования четырех членов Счетной палаты штата. В пользу сертификации итогов высказались два члена комиссии из рядов Демократической партии, а также один представитель Республиканской партии. При этом второй представитель республиканцев проголосовал против признания результатов.
Отмечается, что штат Мичиган имеет 16 голосов выборщиков.
Ранее предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа отозвал иск о нарушениях на выборах в штате Мичиган. Это было сделано после отказа комиссии утвердить результаты подсчета голосов.
Выборы президента США состоялись 3 ноября. Байден заявил, что одержал победу на выборах. При этом Трамп заявлял о намерении отстаивать в суде позицию по поводу голосования на выборах.
В частности, Трамп подал иск в связи с незаконностью подсчета голосов, присланных по почте. Его удовлетворил апелляционный суд Пенсильвании.
Накануне Байден представил кандидатов на ключевые посты в администрации США. В частности, пост госсекретаря может достаться Тони Блинкен, а советником президента по нацбезопасности может стать Джейк Салливан.
Главой Госпедапартамента в администрации Байдена станет его давний соратник Энтони Блинкен
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