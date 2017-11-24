Король Бельгии рассказал Порошенко о своей ночевке на полу киевской квартиры

Фото: ТАСС/пресс-служба президента Украины/Михаил Палинчак

Король Бельгии Филипп рассказал президенту Украины Петру Порошенко подробности своей поездки в Киев в 1990 году. Тогда бельгийский монарх посещал Украину не с официальным визитом, а инкогнито.

"Его величество рассказал о том, как он посещал революцию на граните. Он, в частности рассказал, как в 1990 году инкогнито был в Киеве. О том, как спал на полу в обычной киевской квартире", – цитирует "Газета.ru" слова Петра Порошенко.

Кроме этого, он добавил, что король Бельгии отметил очень теплое отношение к Украине.