102-летнего австралийца арестовали за сексуальное преступление

Фото: AP/Andrew Brownbill

В доме престарелых в пригороде Сиднея в Австралии 102-летний мужчина совершил сексуальное преступление в отношении 94-летней женщины.

Как сообщает издание SMH, сотрудники дома престарелых сообщили, что связались с полицией и департаментом здравоохранения, как только узнали о случившемся. Они также принесли извинения семье потерпевшей.

Мужчине предъявили обвинение в непристойном нападении с отягчающими обстоятельствами и отпустили под залог до судебного заседания, которое состоится 20 ноября. Согласно местным законам, мужчине может грозить до семи лет лишения свободы.

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