В Италии усомнились, что эскалатор в римском метро вышел из строя из-за фанатов

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В Италии специалисты усомнились, что эскалатор в римском метро вышел из строя из-за фанатов.

Как сообщает газета Messaggero, внутреннее расследование транспортной компании города может показать, что российские болельщики не играли ключевой роли в аварии. Отмечается, что даже если бы на эскалаторе прыгали, он должен был выдержать это.

Также издание указывает, что обвалившемуся эскалатору было менее 10 лет. Это значит, что служить он должен был еще более 30 лет.

В распоряжение газеты попал документ, в котором компания Atac, ответственная за сеть общественного транспорта в Риме, в 2015 и 2016 годах просила у властей города выделить средства на работы по внеплановому ремонту оборудования на линиях метрополитена A и B. Станция "Репубблика", где произошло ЧП, как раз находится на линии A. При этом запросы якобы остались без внимания.

Неполадки эскалатора произошли 23 октября на станции метро "Реппублика" в часы наибольшей загруженности метро – около 19:00 по местному времени (20:00 по мск). В это время в метро находилась многочисленная группа российских болельщиков, которая добиралась до стадиона. При спуске эскалатор начал быстрое движение, пассажиры не успевали сойти и стали падать друг на друга.

Всего пострадали 30 человек, из которых 19 болельщиков ЦСКА, приехавших в Италию на матч Лиги чемпионов между армейцами и местной "Ромой". 16 русских фанатов госпитализировали, восьмерых из них уже выписали. Несколько пострадавших до сих пор остаются в операционных. Одному человек итальянские хирурги пытаются спасти ногу.

По одной из версий, в крушении виноваты сами российские болельщики, которые якобы синхронно прыгали и раскачивали работающий эскалатор. Пассажиры таким обвинениям удивились. По их словам, они вели себя спокойно.

Эксперты предполагают, что проблема скорее не в перегрузке, а в техническом состоянии механизма. По словам эксперта по безопасности Игоря Семенова, все могло произойти по какой-то неисправности: не было проведено плановое ТО и не выявлена неисправность либо мог оборваться трос.

Прокуратура Рима начала расследование по факту аварии, рассматривается версия "Подрыв безопасности на общественном транспорте". Речь идет об ответственности транспортной компании.