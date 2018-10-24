Эксперт оценил заявление польского лидера по "Северному потоку – 2"

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Обращение президента Польши Анджея Дуды к властям Германии с призывом отказаться от участия в проекте "Северный поток – 2" прокомментировал глава центра "Международная энергополитика" Юрий Солозобов.

По словам эксперта, призыв Дуды "долгоиграющая тема польской политики", в которой "нет ничего неожиданного". Он выделил две составляющие подобной риторики – политическую и экономическую. "Политическая состоит в том, что все американское необычайно модно в Польше", – пояснил Солозобов в беседе с RT. Он отметил, что в Польше создают образ США как "большого защитника" от двух исторических "врагов" страны – Германии и России.

Эксперт напомнил, что Германия заинтересована в реализации "Северного потока – 2", так как с экономической точки зрения в ближайшие десятилетия ей необходим российский трубопроводный газ. "Германия вступает в фазу вывода атомных электростанций из эксплуатации, и замены российского газа в ближайшие 10–20 лет не будет", – считает Солозобов. Он отметил, что терминалы СПГ в Литве и Польше не заполнены до конца, а в Германии могут служить лишь резервным вариантом, который не заменит трубопроводный газ из РФ. "Все это прекрасно понимают, но продолжают вести свою политическую риторику", – подытожил Солозобов.

Ранее Анджей Дуда заявил, что строительство "Северного потока – 2" представляет опасность для Украины и Словакии. Президент Польши выразил мнение, что "Северный поток – 2" "не имеет ничего общего с экономикой".