Осужденный по делу Флойда полицейский подал заявление на апелляцию

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Экс-полицейский Дерек Шовин, осужденный за убийство афроамериканца Джорджа Флойда, подал заявление на апелляцию в суд штата Миннесота. В нем он потребовал предоставить ему общественного защитника, сообщает ТАСС.

Также Шовин подал ходатайство о том, чтобы его апелляция оставалась на рассмотрении до тех пор, пока ему не предоставят адвоката, поскольку в настоящее время он представляет свои интересы сам.

Потребность экс-полицейского в общественном защитнике обусловлена тем, что у него есть два пенсионных счета, за преждевременный доступ к которым ему грозит штраф, говорится в материале.

В апелляции Шовин указывает, что ранее делопроизводство оплачивала Ассоциация полицейских и правоохранителей Миннеаполиса. Однако после вынесения приговора денежные переводы прекратились.

Ранее суд присяжных в США признал экс-полицейского Дерека Шовина виновным по делу о смерти Джорджа Флойда.

В июне текущего года суд в американском Миннеаполисе приговорил Шовина к 22 годам и 6 месяцам тюрьмы. Приговор зачитал судья Питер Кэхилл. В своем выступлении он заявил, что данное решение не основано на "эмоциях, симпатии или общественном мнении", а также добавил, что преступление сопровождалось злоупотреблением должностными полномочиями и было совершено с особой жестокостью.

До этого судмедэкспертиза признала, что Флойд умер в результате применения полицейскими силовых приемов при задержании. Однако этому также способствовали имевшаяся у него болезнь сердца и употребление наркотиков.

Инцидент произошел в мае 2020 года и вызвал широкий резонанс и протесты против полицейского насилия в отношении темнокожих в мире.

