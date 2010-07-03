Врачи рассказали о состоянии пострадавших в Турции детей

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Двое детей, обожженные кипящим маслом в Турции, проведут в больнице не менее двух недель, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя управления здравоохранения Екатеринбурга.

Инцидент с детьми возрастом 3,5 года и 10 лет произошел в отеле в поселке Кестель. Во время шоу, посвященного завершению тура, повар отеля случайно облил детей маслом.

Сейчас они находятся в уральской больнице. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Уточняется, что дети получили менее 10% ожогов тела.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства проконтролировать ход проверки инцидента следственными органами.

Ранее 22 российских туриста пострадали в ДТП в Анталье. Все они находились на отдыхе в курортной зоне Кемера. Автобус вез людей в аэропорт и перевернулся по дороге.

От помощи врачей отказались семь человек. Их доставили сразу в аэропорт. В больницах оказались 15 человек, в том числе двое несовершеннолетних.