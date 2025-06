Трамп обвинил соцсети в ведении цензуры для пользователей

Американский лидер Дональд Трамп обвинил крупнейшие американские соцсети в использовании цензуры для "затыкания ртов" миллионам своих пользователей. О недопустимости подобных действий глава государства написал в своем микроблоге Twitter, передает ТАСС.

"Гиганты соцсетей затыкают рот миллионам людей. Так нельзя поступать, даже если нам придется продолжать слушать лживые СМИ, такие как CNN, рейтинги которой сильно упали. Люди должны решать, что настоящее, а что лживое, без цензуры!"

Social Media Giants are silencing millions of people. Can’t do this even if it means we must continue to hear Fake News like CNN, whose ratings have suffered gravely. People have to figure out what is real, and what is not, without censorship!