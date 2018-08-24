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24 августа 2018, 15:20

В мире

Трамп обвинил соцсети в ведении цензуры для пользователей

Фото: AP/Evan Vucci

Американский лидер Дональд Трамп обвинил крупнейшие американские соцсети в использовании цензуры для "затыкания ртов" миллионам своих пользователей. О недопустимости подобных действий глава государства написал в своем микроблоге Twitter, передает ТАСС.

"Гиганты соцсетей затыкают рот миллионам людей. Так нельзя поступать, даже если нам придется продолжать слушать лживые СМИ, такие как CNN, рейтинги которой сильно упали. Люди должны решать, что настоящее, а что лживое, без цензуры!"

Однако, глава Белого дома не уточнил, какие именно соцсети и их действия он имеет в виду.

Ранее американский еженедельник Time изобразил на обложке своего номера, который выйдет 3 сентября, Дональда Трампа в затопленном почти до потолка Овальном кабинете.

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