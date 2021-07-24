Нидерланды могут выслать россиян, раскрывших детали о деле MH17 – СМИ

19:30
Фото: ТАСС/Виталий Чугин
Власти Нидерландов могут экстрадировать российскую пару, предоставившую властям королевства значимые сведения о крушении малайзийского боинга в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщает издание De Volkskrant со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении редакции документы.
В материале говорится, что россияне получили информацию о крушении Boeing 777, выполнявшего рейс MH17. В 2016 году пара запросила убежище и переехала в Нидерланды, а спустя два года супруги поделились информацией о катастрофе с властями страны. Сотрудники миграционной службы и судьи сочли нелогичным и достойным порицания то, что россияне предоставили имеющиеся данные лишь в 2018 году.
В публикации не уточняется, какие сведения выдали властям Нидерландов супруги.
Ранее суд в Нидерландах озвучил версию крушения Boeing в Донбассе. В ходе слушаний в Гааге председательствующий судья Хендрик Стейнхейс заявил, что, согласно выводу следственной группы по делу о крушении рейса MH17, единственной версией причины инцидента является та, согласно которой самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук".
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