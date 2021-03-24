Минздрав Италии подтвердил интерес к вакцине "Спутник V"

04:30
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил о нужности всех вакцин от коронавируса, включая российский препарат "Спутник V".
В эфире телеканала Rai 3 Сперанца подчеркнул, что главным критерием для использования вакцины является эффективность и безопасность.
При этом министр отметил, что сделать вывод о возможном использовании препарата должны регулирующие агентства Евросоюза и Италии.
Сперанца подчеркнул, что "мы не должны иметь предубеждений" относительно происхождения вакцин, поскольку это не имеет смысла.
"Если Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) скажет, что вакцина безопасна, меня это устроит, будь то американская, европейская или российская вакцина", – приводит его слова издание Il Messaggero.
Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон ранее заявил, что ЕС не нуждается в "Спутнике V", так как в союзе уже одобрены четыре других препарата против COVID-19.
По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), "Спутник V" уже одобрен в 56 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек.
В РФПИ опубликовали свидетельство заявки на регистрацию вакцины в ЕС
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: