Минздрав Италии подтвердил интерес к вакцине "Спутник V"

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Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил о нужности всех вакцин от коронавируса, включая российский препарат "Спутник V".

В эфире телеканала Rai 3 Сперанца подчеркнул, что главным критерием для использования вакцины является эффективность и безопасность.

При этом министр отметил, что сделать вывод о возможном использовании препарата должны регулирующие агентства Евросоюза и Италии.

Сперанца подчеркнул, что "мы не должны иметь предубеждений" относительно происхождения вакцин, поскольку это не имеет смысла.

"Если Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) скажет, что вакцина безопасна, меня это устроит, будь то американская, европейская или российская вакцина", – приводит его слова издание Il Messaggero.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон ранее заявил, что ЕС не нуждается в "Спутнике V", так как в союзе уже одобрены четыре других препарата против COVID-19.

По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), "Спутник V" уже одобрен в 56 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек.