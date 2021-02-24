Трамп прокомментировал аварию с участием гольфиста Вудса

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Фото: ТАСС/Kenny Holston/Zuma
Экс-президент США Дональд Трамп высказался об аварии с участием американского гольфиста Тайгера Вудса. Он отметил, что был шокирован этой новостью, выразив надежду, что спортсмен в скором времени вернется в строй, сообщает "Газета.ру".
"Он очень уважаемый человек, его так уважают другие игроки, они его превозносят. Он вернется, я в этом не сомневаюсь, он вернется", – заявил Трамп.
Накануне стало известно, что знаменитый американский гольфист Тайгер Вудс попал в аварию в Лос-Анджелесе. Сотрудники полиции сообщили, что автомобиль Вудса на сложном участке дороги вылетел в кювет, столкнулся с двумя дорожными знаками, деревом, а после чего его машина перевернулась.
После ДТП спортсмена доставили в больницу, где ему провели срочную операцию. Отмечалось, что сейчас его жизни ничего не угрожает.
Тайгер Вудс является 15-кратным победителем турниров "Мэйджор". За свою карьеру он выиграл 80 турниров PGA Тура и 40 турниров Европейского тура.
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